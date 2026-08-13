Angestellte glaubt nicht mehr dran, bekommt dann doch 1.000 Euro

Eine Arbeitnehmerin hat sich bei der Arbeiterkammer-Servicestelle am Flughafen in Wien-Schwechat mit der Sorge gemeldet, dass sie eventuell schon zu spät sei. Das war allerdings nicht der Fall.

Die ehemalige Assistant-Sale-Managerin wollte nämlich ihre offenen Überstunden einfordern, war aber gleichzeitig davon überzeugt, dass die Ansprüche bereits verfallen seien, berichtet die Arbeiterkammer (AK) nun. Sie hat einige Monate lang gearbeitet und glaubte an eine Verfallsfrist von nur drei Monaten. „Damit wäre ihre Forderung tatsächlich knapp zu spät gekommen“, heißt es seitens der AK-Experten, die den Fall dennoch genau prüften.

AK-Bezirksstellen-Leiter appelliert, Ansprüche rechtzeitig prüfen zu lassen

Dabei stellten sie fest, dass für ihr Arbeitsverhältnis der Kollektivvertrag der Handelsangestellten gilt. Und dieser sieht nicht eine Verfallsfrist von drei sondern ganzen sechs Monaten vor. Damit konnten die Ansprüche der Niederösterreicherin doch noch rechtzeitig geltend gemacht werden. Die AK dazu: „Wir intervenierten beim ehemaligen Arbeitgeber und am Ende konnten mehr als 1.000 Euro an offenen Überstunden für die 40-Jährige gesichert werden.“ Alen Halilovic, Leiter der AK-Bezirksstelle in Schwechat, weiß jedoch, dass es trotzdem wichtig sei, „Ansprüche rechtzeitig prüfen zu lassen, da es auch viele Kollektivverträge mit sehr kurzen Verfallsbestimmungen gibt“.