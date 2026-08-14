Mit 112 km/h geblitzt: Junge Autofahrerin ist Führerschein und Auto los

Am Donnerstagabend, 13. August 2026 gegen 22.30 Uhr, haben Polizisten in Wiener Neustadt auf der Wiener Straße in Richtung Norden eine Autofahrerin mit einer Geschwindigkeit von 112 km/h gemessen. An der Stelle wären aber eigentlich nur 50 km/h erlaubt gewesen, heißt es nun in einer Aussendung seitens der Beamten. Die 20-Jährige, die selbst in der niederösterreichischen Stadt wohnt, wurde anschließend angehalten. Den Führerschein ist sie nun erst einmal los, auch das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Zudem wird sie nun der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt, heißt es abschließend.