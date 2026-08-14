Exotisches Tier in 125-Einwohner-Ort ausgesetzt

In Dörfles bei Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) wurde ein rund ein Meter langer Grüner Leguan gefunden. Er wurde offenbar ausgesetzt, berichtet der österreichische Tierschutzverein nun.

Das Tier sei „völlig abgemagert und dehydriert“ in einem Privatgarten gefunden worden, berichten die Tierschützer weiter. Beim dem Grünen Leguan handelt es sich um einen exotischen und absolut ungewöhnlichen Fund. Am Fundort selbst befinden sich lediglich drei Häuser, der Verdacht liegt also nahe, dass der Exote einfach ausgesetzt worden ist. Reptilien-Experte Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof in Stockerau, kümmert sich seit Tagen intensiv um den Leguan und erklärt: „Das Tier war bei seiner Ankunft in einem sehr schlechten Zustand. Jetzt geht es vor allem darum, dass es ausreichend Flüssigkeit und Nahrung bekommt und sich stabilisiert.“

Der Grüne Leguan: Der Grüne Leguan (Iguana iguana) stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. In seiner Heimat lebt er überwiegend auf Bäumen. Bei der Nahrungssuche oder wenn Gefahr droht, kommt er aber auch auf den Boden oder ins Wasser. Auf seinem Speiseplan stehen vor allem Blätter, Blüten, Früchte und junge Triebe. Jungtiere fressen in den ersten Lebensmonaten zusätzlich Insekten und andere kleine Wirbellose. Am Assisi-Hof erhält der gerettete Leguan derzeit vor allem blattreiches Grünfutter und geeignete Wildkräuter, darunter Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee und Luzerne. Auch Endivie, Zucchini und kleine Mengen Apfel stehen auf dem Speiseplan.

Grüner Leguan ist kein gewöhnliches Haustier

Das Tier wird nun voraussichtlich zwei Monate lang am Assisi-Hof bleiben und dort gepflegt werden, ehe man sich auf die Suche nach einem neuen, geeigneten Zuhause macht. Vermittelt werden soll er an eine private, reptilienerfahrene Person. Ein Grüner Leguan ist nämlich kein gewöhnliches Haustier, kann er doch eine stattliche Größe erreichen und braucht dementsprechend ausreichend Platz, geeignete Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und eine fachgerechte Ernährung.

„Nicht einfach irgendeinen Platz“

„Wir wollen für ihn nicht einfach irgendeinen Platz finden. Er soll in Hände kommen, die wissen, was ein Grüner Leguan braucht und ihm langfristig ein artgerechtes Zuhause bieten können“, betont der Österreichische Tierschutzverein. Der Tierschutzverein bittet alle Tierhalter, die sich überlegen, ein exotisches Tier anzuschaffen, sich vor der Anschaffung genau über dessen Bedürfnisse und die langfristige Verantwortung zu informieren. Denn: „Ein nicht heimisches Reptil ist in Österreich auf menschliche Hilfe angewiesen und kann draußen nur sehr begrenzt überleben.“