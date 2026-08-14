Rauchwolke über Föhrenwald: Siedlung muss evakuiert werden

Der Föhrenwald bei Wiener Neustadt, der bereits vergangene Woche für einen Großeinsatz gesorgt hat, brennt nun wieder. Jedenfalls steigt eine Rauchwolke aus diesem auf, wie Fotos zeigen.

Die Sirenen rund um Wiener Neustadt heulten am Freitag, 14. August 2026, neuerlich. Nachdem bereits vergangene Woche hunderte Floriani vor Ort im Einsatz standen, um einen massiven Brand zu löschen, ist es nun scheinbar wieder so weit. Der Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen (Niederösterreich) brennt neuerlich. In einem Reddit-Posting sieht man auch, wie schnell die Rauchwolke größer wird. Der Eingangsposter schreibt nur: „Feuerwehr ist schon informiert.“ Und es dürften auch bereits einige Feuerwehren am Weg sein, wie mehrere Facebook-Postings zeigen.

Siedlung musste evakuiert werden

Mittlerweile musste auch eine Siedlung in der Nähe evakuiert werden, weil die Flammen nur noch rund 100 Meter entfernt seien, berichtet der ORF. Mehrere Sonderzüge wurden angefordert, der Einsatz wird wohl mindestens bis Samstagfrüh andauern. Der Wald brennt nun übrigens an einer anderen Stelle als noch vergangene Woche. Im Einsatz stehen auch das Rote Kreuz, eine Notunterkunft für jene Menschen, die evakuiert wurden und werden, wurde eingerichtet.

©Leserfoto Die Rauchwolke ist riesig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert