Unbekannter zieht Revolver und raubt Supermarkt aus

Ein bisher noch unbekannter Täter hat sich bereits am Montag, 10. August 2026 gegen 18.15 Uhr, zum Kassenbereich eines Supermarktes in Krems (Niederösterreich) begeben und während des Bezahlvorgangs einen Revolver aus seiner Umhängetasche gezogen. Das berichtet nun die Polizei. Mit dem silbernen Revolver bedrohte er den Angestellten und forderte Bargeld, mit dem er schließlich in unbekannte Richtung flüchtete. Aktuell ist unklar, wie viel Geld er gestohlen hatte. Eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ, der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock, so die Beamten.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Informationen aus der Bevölkerung. Sollte man etwas über den Vorfall oder den Verdächtigen wissen, soll man sich an das Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133 30 3333 wenden. In der folgenden Infobox findet ihr eine Personenbeschreibung des Gesuchten.