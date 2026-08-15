Brand im Föhrenwald: Hunderte Bewohner durften zurück nach Hause

Meterhohe Flammen bedrohten am Freitag eine Siedlung, 250 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nach bangen Stunden stabilisierte sich die Lage im Föhrenwald – doch für die Feuerwehr folgte eine lange Nacht.

Nach bangen Stunden gibt es beim Großbrand im Föhrenwald vorsichtige Entwarnung: Die Flammen sind unter Kontrolle, die rund 250 evakuierten Bewohner konnten noch am Freitagabend in ihre Häuser zurückkehren. Für hunderte Feuerwehrleute ging der Einsatz allerdings die ganze Nacht weiter.

60 Hektar betroffen

Meterhohe Flammen, eine weithin sichtbare Rauchsäule und ein Feuer, das bedrohlich nahe an eine Siedlung heranrückte: Der Freitag (14. August) verlangte den Einsatzkräften in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) alles ab. Nachdem es im Föhrenwald bereits in der Vorwoche gebrannt hatte, brach am Freitag erneut ein Feuer aus – diesmal an einer anderen Stelle. Inzwischen ist klar: Rund 60 Hektar waren von dem Wald- und Flurbrand betroffen.

250 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Besonders dramatisch wurde die Situation, als sich das Feuer in Richtung Neusiedl am Steinfeld ausbreitete. Weil die Flammen nur noch wenige Meter von Häusern entfernt waren, mussten rund 250 Bewohner vorsorglich ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Am späten Freitagabend gab das Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen schließlich die erlösende Nachricht bekannt: „Die Lage im Bereich des großflächigen Waldbrandes im Föhrenwald beginnt sich in den späten Abendstunden allmählich zu stabilisieren.“ Der Großteil der Evakuierten durfte laut den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) gegen 21 Uhr wieder nach Hause, im Anschluss wurden auch die Gebäude entlang der Bahnstraße wieder freigegeben.

©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen

Mehr als 800 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen

Das tatsächliche Ausmaß des Einsatzes war riesig. Rund 90 Feuerwehren und mehr als 830 Feuerwehrmitglieder kämpften gegen die Flammen im Föhrenwald oder unterstützten anderweitig. Neben den örtlichen Kräften standen unter anderem der Sonderdienst Waldbrand, der Flugdienst sowie Einheiten des Katastrophenhilfsdienstes im Einsatz. Auch aus der Luft wurde mit enormem Aufwand gegen die Flammen gekämpft. Insgesamt waren elf Hubschrauber beteiligt: vier Maschinen des Innenministeriums, vier des Bundesheeres – darunter drei Black Hawks – sowie drei private Hubschrauber. Vor allem der Wind machte den Einsatzkräften die Arbeit zusätzlich schwer.

Hunderte Kräfte blieben über Nacht im Wald

Mit der Dunkelheit mussten die Hubschrauber ihren Einsatz aus Sicherheitsgründen beenden. Für die Feuerwehr ging die Arbeit am Boden jedoch weiter. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen informierte, befanden sich 359 Einsatzkräfte mit 76 Fahrzeugen im Nachtbetrieb. Sie machten sich auf die Suche nach verbliebenen Glutnestern und löschten diese ab. Zusätzlich wurde eine Riegelstellung aufgebaut, während Trupps den Wald kontrollierten, um ein erneutes Aufflammen möglichst rasch zu entdecken. Für Samstag wurden bereits weitere Katastrophenhilfsdienst-Einheiten aus den Bezirken Lilienfeld und Tulln angefordert. Sie sollen die erschöpften örtlichen Einsatzkräfte ablösen und bei den weiteren Nachlöscharbeiten unterstützen.

Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Der Großeinsatz blieb nicht ohne Verletzte. Mehrere Feuerwehrmitglieder mussten medizinisch versorgt werden. Laut Bezirksfeuerwehrkommando wurden vier Einsatzkräfte leicht verletzt, Notruf Niederösterreich berichtete von insgesamt fünf vor Ort medizinisch versorgten Feuerwehrleuten. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Rettungsorganisationen mit einem Großaufgebot bereit. Allein Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund waren mit insgesamt 63 Mitarbeitern und 29 Fahrzeugen vor Ort.

Brandursache weiterhin unklar

Was das Feuer ausgelöst hat, ist weiterhin nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass es sich nicht um dieselbe Brandstelle wie beim Waldbrand in der Vorwoche handelt. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, das Einsatzgebiet großräumig zu meiden, Umleitungen zu beachten und im Umfeld des Föhrenwaldes Fenster und Türen geschlossen zu halten. Denn auch wenn sich die Lage deutlich entspannt hat, ist der Einsatz noch nicht beendet.