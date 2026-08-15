Mitten im Inferno: Feuerwehrmann wird zu besonderem „Einsatz“ gerufen

Mitten im Kampf gegen den gewaltigen Waldbrand im Föhrenwald bekam Feuerwehrmann Fabian einen ganz besonderen Anruf. Für ihn hieß es plötzlich: Einsatz abbrechen und ab ins Krankenhaus – seine Tochter wollte auf die Welt.

Während hunderte Feuerwehrleute gegen den gewaltigen Waldbrand im Föhrenwald kämpften, erreichte einen von ihnen eine ganz besondere Nachricht: Feuerwehrmann Fabian musste seinen Einsatz plötzlich abbrechen – seine Tochter hatte es offenbar besonders eilig.

Großeinsatz im Föhrenwald

Der Freitag (14. August) wird einem Feuerwehrmann wohl gleich aus mehreren Gründen für immer in Erinnerung bleiben. Um 13.38 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Payerbach zum Großbrand nach St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) alarmiert. Auch Fabian rückte mit seinen Kameraden aus. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der Waldbrand gerade zu einer Katastrophe: Rund 60 Hektar waren betroffen, eine Siedlung musste evakuiert werden und im Laufe des Tages standen mehr als 800 Feuerwehrleute im Einsatz.

Plötzlich läutete das Handy

Mitten im Einsatz läutete dann Fabians Handy. Seine Lebensgefährtin Birgit erwartete ein Kind – und die kleine Tochter hatte es nun offenbar ganz eilig, das Licht der Welt zu erblicken. Für den Feuerwehrmann hieß es deshalb: Raus aus dem Wald und ab ins Krankenhaus. Seine Kameraden sorgten dafür, dass der werdende Vater gut im Spital ankam: „Fabian wurde mit unserem Versorgungsfahrzeug zu seiner Lebensgefährtin Birgit ins Krankenhaus geführt, wo kurz darauf die kleine Anna Lena zur Welt kam“, so die Feuerwehr Payerbach. Die Kameraden der Feuerwehr Payerbach gratulierten den frisch gebackenen Eltern anschließend öffentlich und wünschten der jungen Familie alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

Auch beim Waldbrand gibt es gute Nachrichten

Und auch an der Einsatzstelle selbst brachte die Nacht eine positive Entwicklung. Nachdem am Freitag zeitweise rund 250 Menschen ihre Häuser verlassen mussten, konnten die Bewohner noch am Abend wieder zurückkehren. Über Nacht beruhigte sich die Lage im Föhrenwald weiter, wie das Bezirksfeuerwehrkommando am Samstag in der Früh informierte. Mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen suchten das Gebiet nach verbliebenen Glutnestern ab. Vereinzelt wurden die Einsatzkräfte dabei noch fündig, die betroffenen Stellen konnten jedoch rasch nachgelöscht werden. „Ein erneutes Aufflammen oder ein Übergreifen auf angrenzende Waldflächen wurde dadurch verhindert. Die in der Nacht errichteten Riegelstellungen haben sich bewährt und auch hier eine Brandausbreitung verhindert“, schildert das Bezirksfeuerwehrkommando.

©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen Auch in der Nacht hielten die Florianis die Augen offen … ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen … und bekämpften Glutnester.

Noch 250 Einsatzkräfte vor Ort

Ganz vorbei ist der Großeinsatz allerdings noch nicht. Am Samstag in der Früh standen weiterhin rund 250 Kräfte im Einsatz. Unterstützung erhielten die örtlichen Feuerwehren von Einheiten des Katastrophenhilfsdienstes aus Lilienfeld und Tulln sowie vom Sonderdienst Waldbrand. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Bodenbrandbekämpfung und der weiteren Kontrolle des Gebietes. Auf Hubschrauber konnte am Samstagmorgen zunächst verzichtet werden. „Die Gefahr ist zwar noch nicht gebannt, doch der vorsichtige Optimismus der Einsatzleitung hat sich in der Nacht bestätigt“, so das Bezirksfeuerwehrkommando.