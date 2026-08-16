Frontalcrash auf der B20 fordert drei Schwerverletzte

Für drei Menschen endete eine Fahrt auf der B20 am Samstag im Krankenhaus. Bei Marktl stießen zwei Autos frontal zusammen – alle Beteiligten wurden schwer verletzt.

Ein heftiger Frontalzusammenstoß auf der B20 bei Lilienfeld (Niederösterreich) hat am Samstagnachmittag (15. August) drei Schwerverletzte gefordert. Ein 70-jähriger Autofahrer dürfte nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Plötzlich kam Auto direkt entgegen

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr im Bereich Marktl. Eine 52-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten war gemeinsam mit einem 51-jährigen Beifahrer von Traisen in Richtung Lilienfeld unterwegs. Dort kam ihnen plötzlich ein 70-jähriger Autofahrer aus demselben Bezirk entgegen – auf ihrer Straßenseite. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Alle drei Insassen schwer verletzt

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei erlitten sowohl die 52-jährige Lenkerin und ihr 51-jähriger Beifahrer als auch der 70-jährige Autofahrer schwere Verletzungen, wie die Polizei informiert. Alle drei Verletzten wurden ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht.