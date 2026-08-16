Lebensgefährlich verletzt: Mann wurde unter Traktor eingeklemmt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in St. Oswald (Bezirk Melk, Niederösterreich). Ein Traktor kippte um. Der 42-jährige Lenker wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Eine Traktorfahrt in St. Oswald nahm am Sonntag ein folgenschweres Ende. Der 42-jährige Lenker rutschte auf einem abschüssigen Feldweg vermutlich mit dem linken Vorderrad in einen Graben. Infolgedessen geriet das Fahrzeug außer Kontrolle.

Unter Traktor eingeklemmt

„Der Traktor stürzte um, wobei der Lenker unter dem Fahrzeug zum Liegen kam“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Niederösterreich. „Sein mitfahrender Sohn blieb unverletzt.“ Angehörige kamen dem verunglückten Mann zu Hilfe. „Mit einem Hoflader befreiten sie ihn“, so die Polizisten weiter. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 22:00 Uhr aktualisiert