Bei Kontrollen in Niederösterreich: Polizei zieht zwei Wiener aus dem Verkehr

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B20 im Ortsgebiet von Sägemühle (Gemeinde Annaberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) sind Beamten am Samstag, 15. August 2026, gleich zwei Wiener Raser ins Netz gegangen.

Gegen 12.20 Uhr konnte etwa ein Motorradfahrer mit 92 statt der erlaubten 50 km/h gemessen werden. Die Beamten nahmen daraufhin die Nachfahrt auf und konnten ihn wenig später auch anhalten. Dem 28-jährigen Wiener wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Wiener auf Drogen und zu schnell unterwegs

Gegen 17.30 Uhr konnten die Beamten dann ebenfalls im Ortsgebiet von Sägemühle einen weiteren Wiener anhalten. Der Autofahrer war mit 77 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs und wies eine Beeinträchtigung durch Drogen auf. Ein diesbezüglicher Test ist auch positiv verlaufen, eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Beeinträchtigung. Dem 30-jährigen Wiener wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, auch er wird nun angezeigt.