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/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Unfallstelle.
Bei einem schweren Unfall in Gmünd (Niederösterreich) wurden zwei Personen verletzt.
Gmünd
17/08/2026
Montagfrüh

Zwei Verletzte: Frontal-Crash legt B41 im Frühverkehr lahm

In den frühen Montag-Morgenstunden, 17. August 2026 gegen 6.10 Uhr, ist es auf der B41 in Gmünd (Niederösterreich) zu einem Frontalcrash zwischen zwei Autos gekommen. Auch der Hubschrauber war vor Ort.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Ein 36-jähriger Niederösterreicher war zu der Zeit mit seinem Auto gerade in Richtung Weitra unterwegs, als ihm ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd entgegenkam. Aus bisher unbekannter Ursache ist es dann aber plötzlich zum Frontal-Crash der beiden Fahrzeuge gekommen, wie die Polizei berichtet.

B41 über zwei Stunden lang komplett gesperrt

Der 36-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus nach Horn gebracht, der 46-Jährige musste aus seinem Auto von der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Horn geflogen. Die B41 war an der Unfallstelle von 6.30 bis 8.45 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr musste in der Zeit umgeleitet werden, so die Beamten abschließend.

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