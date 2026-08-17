Brand im Föhrenwald: Ursache wohl wieder dieselbe

Am Freitag, 14. August 2026, ist im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) wieder ein Waldbrand ausgebrochen. Und die Ursache dürfte wohl neuerlich dieselbe gewesen sein.

Das Phosphor in den Munitionsteilen einer Fabrik, die Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengt wurde, dürfte neuerlich den Brand im Föhrenwald ausgelöst haben. Das war auch schon die Ursache für den ersten Brand einige Tage zuvor. Beim zweiten Brand waren schon bald hunderte Floriani im Einsatz, insgesamt waren auch elf Hubschrauber vor Ort, die bei der Brandbekämpfung aus der Luft unterstützten. Vorübergehend haben auch Siedlungen mit rund 250 Betroffenen evakuiert werden müssen, diese konnten mittlerweile wieder in ihre Häuser zurückkehren. Betroffen vom Brand sind bzw. waren rund 64 Hektar an Fläche.

©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | Im Föhrenwald im Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich)… ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | …hat es am Freitag zum zweiten Mal… ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | …massiv gebrannt. ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | Über 800 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | Die Ursache dürfte wohl… ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | …einmal mehr bei Munitionsteilen einer Fabrik liegen… ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | …die Ende des Zweiten Weltkriegs… ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | …gesprengt wurde.

Feuerwehr noch im Einsatz

Noch sind einige wenige Feuerwehrkräfte im Wald im Einsatz, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Seitens der Feuerwehr hofft man auf „mehr Regen“, der am heutigen Montag stellenweise auch kommen könnte: Kaltfront zieht über Österreich: Karte zeigt, wo wie viel Regen fällt. Seitens der Gemeinde wird vor „Besichtigungsfahrten“ ins Brandgebiet gewarnt. Dort könnten jederzeit Bäume umstürzen, außerdem soll die Feuerwehr bei ihrer Arbeit nicht gestört werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert