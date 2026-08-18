60 Mal 2.000 Euro aufs Konto: Gewinner weiß von seinem Glück

Fünf Jahre lang jeden Monat 2.000 Euro bekommen und dafür keinen Finger rühren müssen? Das ist für einen Österreicher nun Realität. Er oder sie hat bei EuroDreams am Montag, 17. August 2026, im zweiten Rang gewonnen.

Wie schon mehrmals in diesem Jahr hat es ein Österreicher bei der EuroDreams-Ziehung am Montag, 17. August 2026, geschafft, sechs richtige Zahlen am Schein zu haben. Das bedeutet für die Person damit gleichzeitig monatliche Auszahlungen in den kommenden fünf Jahren, um die der Gewinner sich nicht mehr kümmern und für die er oder sie vor allem nichts mehr machen muss. Insgesamt 120.000 Euro werden nämlich ausgezahlt – und damit 2.000 Euro monatlich in den kommenden fünf Jahren. Und beinahe wären es noch deutlich mehr geworden, gefehlt auf den Hauptgewinn von 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre hat nämlich nur die Traumzahl „4“.

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EuroDreams-Gewinn: Erster 2.000er kommt Mitte September

Seitens der Österreichischen Lotterien erklärt man exklusiv gegenüber 5 Minuten nun, dass der Gewinn in Niederösterreich erzielt wurde. Und obwohl der Gewinn erst eine Nacht lang her ist, hat sich jene Person mit dem gewinnbringenden Tipp drauf auch schon beim Kundenservicecenter gemeldet. Er oder sie möchte allerdings anonym bleiben. Nichtsdestotrotz bedeutet das, dass nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist Mitte September die erste von insgesamt 60 Raten zu je 2.000 Euro aufs Konto der Person kommen werden.

Zwei EuroDreams-Gewinne in zwei Runden

Im Club der zweiten Gewinnränge, die in Österreich erzielt wurden, ist der Niederösterreicher übrigens nicht alleine. Tatsächlich hat gerade vergangene Woche ebenfalls eine Person gewonnen und ist damit wenige Tage früher zum glücklichen Gewinner „mutiert“. In diesem Fall ist unklar, woher die Person ist, da der Gewinn via win2day erzielt wurde, wie die Lotterien vergangene Woche auf Nachfrage von 5 Minuten erklärten. Da das Konto dementsprechend bekannt ist, muss er oder sie sich aber auch nicht melden, das Geld kommt ebenfalls ab Mitte September automatisch aufs Konto. Alles dazu auch hier: Bis 2031: Österreicher bekommt 2.000 Euro im Monat, muss dafür keinen Finger rühren.