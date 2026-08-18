Großbrand in Mannsdorf: Polizei sucht nun nach diesem Auto und den Insassen

Der Brand in Mannsdorf an der Donau hat jedenfalls ersten Schätzungen zufolge Schäden im mittleren siebenstelligen Bereich verursacht, weiß man seitens der Beamten. Eine definitive Brandursache hat man bisher nicht ermitteln können, da aufgrund des massiven Abbrandes „zahlreiche mögliche Zündquellen weder bestätigt noch ausgeschlossen werden können“, heißt es in einer Aussendung weiter. Als plausible Brandentstehungsursachen bleiben jedenfalls ein elektrisch-technischer Defekt, eine Zündung durch heiße bzw. nachglühende Teilchen sowie eine Zündung durch eine offene Flamme.

Auto wurde auf Feldweg nächst dem Brandobjekt gesehen

Nun sucht das Landeskriminalamt in dem Zusammenhang nach einer dunklen Limousine bzw. deren Lenker und Insassen. Diese seien zur tatkritischen Zeit „in auffälliger Fahrweise im Ortsgebiet von Mannsdorf an der Donau mehrmals die Bundesstraße 3 entlanggefahren“, wissen die Beamten. Das Fahrzeug sei mit zwei oder drei Personen besetzt gewesen und wurde von Zeugen auf einem Feldweg nächst dem Brandobjekt wahrgenommen. Beim Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen BMW mit dunklen Felgen. Am Tatabend hatte er das Abblendlicht mit Nebelscheinwerfern eingeschalten. Zweckdienliche Hinweise soll man nun an das Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133 30 3333 geben.