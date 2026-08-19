Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt jemanden, der über einen Zebrastreifen geht und zwei brennende Kerzen im Vordergrund.
Für die 45-jährige Wienerin kam jede Hilfe zu spät.
Gerasdorf bei Wien
19/08/2026
Dienstagnachmittag

Tödlicher Unfall: 45-Jährige von LKW erfasst, stirbt an Ort und Stelle

Eine 45-jährige Wienerin wurde Dienstagnachmittag, am 18. August 2026 gegen 15.15 Uhr, in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) von einem LKW erfasst. Sie ist noch an der Unfallstelle verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 56-jähriger Wiener war mit seinem LKW Dienstagnachmittag auf der Gerasdorfer Straße in Richtung Brünner Straße unterwegs. Vor einem Schutzweg dürfte er eigentlich stehen geblieben sein, heißt es nun in einem Polizeibericht. Beim Anfahren soll aber plötzlich eine Fußgängerin auf den Zebrastreifen gegangen sein, so die Beamten. Die 45-jährige Wienerin wurde dabei vom LKW erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Wie es zum schweren Unfall kommen konnte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at