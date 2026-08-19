Tödlicher Unfall: 45-Jährige von LKW erfasst, stirbt an Ort und Stelle

Ein 56-jähriger Wiener war mit seinem LKW Dienstagnachmittag auf der Gerasdorfer Straße in Richtung Brünner Straße unterwegs. Vor einem Schutzweg dürfte er eigentlich stehen geblieben sein, heißt es nun in einem Polizeibericht. Beim Anfahren soll aber plötzlich eine Fußgängerin auf den Zebrastreifen gegangen sein, so die Beamten. Die 45-jährige Wienerin wurde dabei vom LKW erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Wie es zum schweren Unfall kommen konnte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.