Stichflamme: Pensionist fängt Feuer, springt in Pool

Hubschraubereinsatz in Korneuburg (Niederösterreich) Dienstagabend: Eine Stichflamme hatte auf einen 78-jährigen Pensionisten übergegriffen. Trotz sofortigen Sprungs in den Pool hatte er Verbrennungen zweiten Grades erlitten.

Eigentlich wollte ein 78-jähriger Niederösterreicher am Dienstagabend, 18. August 2026 gegen 19.30 Uhr, nur die Feuerstelle auf seiner Terrasse in Korneuburg mit Ethanol nachfüllen. Dabei sei laut Polizeiinformationen aber plötzlich eine Stichflamme entstanden. Diese ist auf die Sitzgarnitur und auf den Hausbesitzer selbst übergegriffen.

Hubschrauber fliegt Pensionisten ins Krankenhaus

Der Mann rettete sich mit einem Sprung in den Pool, hat bei dem Vorfall aber dennoch Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins AKH nach Wien geflogen werden, der Brand wurde von Nachbarn mittels Pulverlöscher gelöscht. „Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt“, so die Polizei abschließend.