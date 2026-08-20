Fast 7,4 Millionen Euro: Niederösterreicher auf einen Schlag Multimillionär

Seit Mittwochabend, 19. August 2026, gibt es in Österreich einen neuen Lotto-Multimillionär. Ein Niederösterreicher hat den Sechsfachjackpot im Alleingang geknackt und damit 7,388 Millionen Euro gewonnen.

Ein Niederösterreicher räumte bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch richtig ab.

Ein Niederösterreicher räumte bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch richtig ab.

Nachdem seit Mittwochabend bereits bekannt war, dass ein Österreicher den Sechsfachjackpot geknackt hat – und zwar solo – ist nun auch klar, wo der Millionen-Tipp aufgegeben worden ist: in Niederösterreich. Das berichten am Donnerstag die österreichischen Lotterien. Konkret war das Gewinnerlos nicht weniger als 7.388.011,30 Euro wert. Der gewinnbringende Tipp war übrigens der fünfte von sechs gespielten. Welche Zahlen generell gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. August 2026, gezogen: Lotto : 3, 5, 6, 22, 38, 40; Zusatzzahl: 27

: 3, 5, 6, 22, 38, 40; Zusatzzahl: 27 LottoPlus, 1. Ziehung : 18, 21, 26, 30, 39, 43

: 18, 21, 26, 30, 39, 43 LottoPlus, 2. Ziehung : 10, 12, 15, 22, 39, 45

: 10, 12, 15, 22, 39, 45 Joker: 4, 6, 0, 6, 8, 5 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung: Fünf Fünfer mit Zusatzzahl

Neben dem Lotto-Sechser haben gleich fünf Österreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl gehabt. Jeder von ihnen bekommt nun mehr als 40.000 Euro, auch hier ist nun klar, woher sie alle sind. Die Gewinner-Tipps wurden je zwei Mal in Oberösterreich und via win2day gespielt – und einmal in Niederösterreich. Jeweils keine Gewinner im ersten Rang haben die beiden LottoPlus-Ziehungen hervorgebracht.

Solo-Sechser auch beim Joker – wieder in Niederösterreich

Einen Solo-Gewinn gab es schließlich auch beim Joker zu bejubeln. Und der Jubel kam einmal mehr aus Niederösterreich, so die Lotterien. Hier hatte ein Spielteilnehmer auf einem einzelnen Joker-Tipp sowohl die Richtig Kombination als auch das „Ja“ angekreuzt und gewinnt damit knapp über 266.000 Euro. Niederösterreich scheint diese Woche übrigens nicht nur beim Lotto vom Glück verfolgt zu sein. Auch bei EuroDreams konnte jemand aus dem Bundesland den zweiten Gewinnrang am Montag knacken, wie die Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten bestätigten: 60 Mal 2.000 Euro aufs Konto: Österreicher bekommt monatlich Extra-Geld.