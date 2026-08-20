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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der verblüfft auf sein Handy schaut, daneben eine Hand mit einigen Euroscheinen und im Hintergrund noch sehr viel Geld verschwommen.
Ein Niederösterreicher räumte bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch richtig ab.
Niederösterreich
20/08/2026
Bei Lotto-Ziehung

Fast 7,4 Millionen Euro: Niederösterreicher auf einen Schlag Multimillionär

Seit Mittwochabend, 19. August 2026, gibt es in Österreich einen neuen Lotto-Multimillionär. Ein Niederösterreicher hat den Sechsfachjackpot im Alleingang geknackt und damit 7,388 Millionen Euro gewonnen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(251 Wörter)
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Nachdem seit Mittwochabend bereits bekannt war, dass ein Österreicher den Sechsfachjackpot geknackt hat – und zwar solo – ist nun auch klar, wo der Millionen-Tipp aufgegeben worden ist: in Niederösterreich. Das berichten am Donnerstag die österreichischen Lotterien. Konkret war das Gewinnerlos nicht weniger als 7.388.011,30 Euro wert. Der gewinnbringende Tipp war übrigens der fünfte von sechs gespielten. Welche Zahlen generell gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. August 2026, gezogen:

  • Lotto: 3, 5, 6, 22, 38, 40; Zusatzzahl: 27
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 18, 21, 26, 30, 39, 43
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 10, 12, 15, 22, 39, 45
  • Joker: 4, 6, 0, 6, 8, 5

alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung: Fünf Fünfer mit Zusatzzahl

Neben dem Lotto-Sechser haben gleich fünf Österreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl gehabt. Jeder von ihnen bekommt nun mehr als 40.000 Euro, auch hier ist nun klar, woher sie alle sind. Die Gewinner-Tipps wurden je zwei Mal in Oberösterreich und via win2day gespielt – und einmal in Niederösterreich. Jeweils keine Gewinner im ersten Rang haben die beiden LottoPlus-Ziehungen hervorgebracht.

Solo-Sechser auch beim Joker – wieder in Niederösterreich

Einen Solo-Gewinn gab es schließlich auch beim Joker zu bejubeln. Und der Jubel kam einmal mehr aus Niederösterreich, so die Lotterien. Hier hatte ein Spielteilnehmer auf einem einzelnen Joker-Tipp sowohl die Richtig Kombination als auch das „Ja“ angekreuzt und gewinnt damit knapp über 266.000 Euro. Niederösterreich scheint diese Woche übrigens nicht nur beim Lotto vom Glück verfolgt zu sein. Auch bei EuroDreams konnte jemand aus dem Bundesland den zweiten Gewinnrang am Montag knacken, wie die Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten bestätigten: 60 Mal 2.000 Euro aufs Konto: Österreicher bekommt monatlich Extra-Geld.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit
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