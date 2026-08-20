„Mehrere Explosionen zu hören“: Rauchwolke und Großeinsatz in Winzendorf

Eine Explosion in Winzendorf (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) hat die Feuerwehren auf den Plan gerufen. Ersten Informationen zufolge soll sich diese in einer Pyrotechnik-Firma ereignet haben.

Eine große Rauchwolke steigt Donnerstagmittag, am 20. August 2026, im niederösterreichischen Winzendorf (Bezirk Wiener Neustadt) auf. Bei den Feuerwehren und Einsatzkräften herrscht Großalarm. Ein Video in sozialen Medien zeigt dabei auch die starke Rauchentwicklung. In der Video-Beschreibung wird erklärt, was man auch deutlich hören kann: „Aktuell sind im Bereich Winzendorf in Niederösterreich mehrere Explosionen zu hören.“ Laut ersten, noch unbestätigten Medienberichten soll es sich beim Brandobjekt um eine Pyrotechnik-Firma handeln. Noch ist unklar, wie es zu dem Vorfall gekommen und was genau passiert ist. Ebenfalls unklar ist, ob auch Menschen davon betroffen sind und ob es Verletzte gibt. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert