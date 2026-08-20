Kaffeehaus trauert um Stammgast: „Du hinterlässt eine spürbare Lücke“

„In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem treuen Wegbegleiter und geschätzten Stammgast“, heißt es in der Trauer-Nachricht von „Connys Café“ auf Facebook. Über viele Jahre hinweg sei Erich nicht nur ein vertrautes Gesicht im Kaffeehaus gewesen, „sondern ein fester Teil unserer Gemeinschaft“. Und weiter: „Die vielen gemeinsamen Momente, wertvollen Gespräche und das herzliche Lachen werden uns unvergessen bleiben und unseren Alltag weiterhin prägen.“

Café bedankt sich bei Stammgast

In dem Posting auf Facebook bedankt man sich beim Stammgast – dabei vor allem für seine Verbundenheit und die Zeit, die er mit ihnen geteilt hat. „Du hinterlässt eine spürbare Lücke, aber vor allem dankbare Erinnerungen“, so das Café, das der Familie und allen Angehörigen abschließend das tiefste Mitgefühl ausdrückt.