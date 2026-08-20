Küchenmonteur arbeitet 3 Monate, bekommt jetzt nachträglich 5.200 Euro

Mitte Oktober letzten Jahres hat ein Küchenmonteur bei einer Firma in Niederösterreich zu arbeiten begonnen. Wenig später wurde er aber auch schon wieder gekündigt - per 15. Jänner. Doch da war nicht alles rechtens.

Der Küchenmonteur ist zur Arbeiterkammer (AK) gegangen und hat um sein Geld gekämpft.

Der Küchenmonteur ist zur Arbeiterkammer (AK) gegangen und hat um sein Geld gekämpft.

Wie die Arbeiterkammer (AK) nun nämlich berichtet, hätte der Arbeitgeber die Dauer der Kündigungsfrist ignoriert. Laut Kollektivvertrag hätte diese nämlich länger sein müssen, wissen die Experten. Außerdem wartete der Niederösterreicher noch auf seinen Lohn für Oktober, offene Überstunden und anteilige Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Erhielt weniger Gehalt, als ihm zugstanden hätte

Weiters zeigte sich bei der Prüfung durch die zuständige AK-Bezirksstelle, dass der Monteur von Anfang an sogar unterbezahlt war. „Trotz seiner siebenjährigen Berufserfahrung erhielt er weniger Gehalt, als ihm laut Kollektivvertrag zugestanden hätte“, so die AK. Also hat man mit dem ehemaligen Arbeitgeber Kontakt aufgenommen und die offenen Ansprüche mit Erfolg eingefordert, heißt es. Der Mann habe schließlich sämtliche ausstehenden Zahlungen und damit nicht weniger als rund 5.200 Euro nachbezahlt bekommen.

„Wichtig, rechtzeitig zu handeln“

Für AK-Bezirksstellenleiter Gerald Pahr ist klar: „In so einem Fall ist es wichtig, rechtzeitig zu handeln.“ Arbeitnehmer würden Ansprüche aus dem Dienstverhältnis nämlich innerhalb einer gewissen Frist geltend machen, sonst verfallen sie. In besagtem Kollektivvertrag seien es sechs Monate gewesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 17:43 Uhr aktualisiert