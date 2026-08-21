Schwerer Unfall auf B25: Rennradfahrer kracht in Auto

Ein Ausflug auf der B25 endete am Donnerstag mit einem Großeinsatz für die Rettungskräfte und einem Schwerverletzten.

Am Donnerstagnachmittag, dem 20. August 2026, kam es auf der B25 in Lunz am See (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Rennradfahrer aus Polen war gegen 15.15 Uhr von Gaming in Richtung Lunz am See unterwegs, als er auf einem bergab verlaufenden Teilstück des Grubbergs die Kontrolle über sein Rad verlor.

Frontalzusammenstoß mit einem Auto

Das Zweirad geriet ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Auto eines 51-jährigen Manns aus dem Bezirk St. Pölten zusammen. Der Radfahrer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle flog ihn der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ direkt in das Landesklinikum Amstetten.