Bürgermeister aus Niederösterreich nach Unfall im künstlichen Tiefschlaf

Bei einem Frontalunfall auf der B3 in Marbach an der Donau (Bezirk Melk, Niederösterreich) ist am Mittwochabend eine Person schwer verletzt worden. Es soll sich um den Bürgermeister von Marbach an der Donau handeln.

Laut Polizei war am Mittwoch, dem 19. August 2026, ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Melk (Niederösterreich) von Persenbeug kommend unterwegs, um links in die Steinbachstraße einzubiegen. Da Fußgänger die Straße überquerten, drosselte er sein Tempo. Zur selben Zeit befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die B3 in Richtung Persenbeug. Nach Polizeiangaben kam es in der Folge zur Kollision mit dem Abbieger.

Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Amstetten geflogen

Der 62-Jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß mehrere Frakturen und wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen, wo er in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Der 40-jährige Autofahrer blieb unversehrt.

Bürgermeister von Marbach an der Donau

Wie die „NÖN“ zuerst berichten, handelt es sich um den schwerverletzten Motorradfahrer um den niederösterreichischen Bürgermeister Peter Grafeneder. Er soll sich bei dem Unfall schwere Frakturen zugezogen haben.