20 Liter Diesel: Polizei erwischt Treibstoffdiebe auf frischer Tat
Ein aufmerksamer Passant und das schnelle Einschreiten der Polizeiinspektion Angern an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) brachten am Dienstagabend zwei mutmaßliche Treibstoffdiebe hinter Gitter.
Die Beamten überraschten zwei polnische Staatsbürger (34 und 41 Jahre) am 18. August gegen 18.10 Uhr, als diese gerade versuchten, rund 20 Liter Diesel aus einem Kanister per Schlauch in ihr Auto umzufüllen. Der Treibstoff stammte zuvor offenbar aus dem Tank einer nahegelegenen Baumaschine. Beide Männer zeigten sich bei der Vernehmung geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.
Neues Fahrrad im Kofferraum
Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stießen die Ermittler jedoch auf weiteres mögliches Diebesgut: Im Kofferraum transportierten die Beschuldigten ein neuwertiges Fahrrad, dessen Herkunft sie nicht schlüssig erklären konnten. Das Rad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig sichergestellt.
Polizei sucht Eigentümer des Fahrrads:
Da der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.
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Sachdienliche Hinweise: Polizeiinspektion Angern an der March
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Telefonnummer: 059133-3201