20 Liter Diesel: Polizei erwischt Treibstoffdiebe auf frischer Tat

Ein aufmerksamer Passant und das schnelle Einschreiten der Polizeiinspektion Angern an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) brachten am Dienstagabend zwei mutmaßliche Treibstoffdiebe hinter Gitter.

Zwei Diesel-Diebe konnten von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Rätsel gibt es allerdings um ein sichergestelltes neuwertiges Fahrrad.

Zwei Diesel-Diebe konnten von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Rätsel gibt es allerdings um ein sichergestelltes neuwertiges Fahrrad.

Die Beamten überraschten zwei polnische Staatsbürger (34 und 41 Jahre) am 18. August gegen 18.10 Uhr, als diese gerade versuchten, rund 20 Liter Diesel aus einem Kanister per Schlauch in ihr Auto umzufüllen. Der Treibstoff stammte zuvor offenbar aus dem Tank einer nahegelegenen Baumaschine. Beide Männer zeigten sich bei der Vernehmung geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Neues Fahrrad im Kofferraum

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stießen die Ermittler jedoch auf weiteres mögliches Diebesgut: Im Kofferraum transportierten die Beschuldigten ein neuwertiges Fahrrad, dessen Herkunft sie nicht schlüssig erklären konnten. Das Rad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig sichergestellt.