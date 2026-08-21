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auf dem bild von 5min.at sieht man einen polizisten und mehrere kanister.
Zwei Diesel-Diebe konnten von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Rätsel gibt es allerdings um ein sichergestelltes neuwertiges Fahrrad.
Angern an der March
21/08/2026
Rätsel um Fahrrad

20 Liter Diesel: Polizei erwischt Treibstoffdiebe auf frischer Tat

Ein aufmerksamer Passant und das schnelle Einschreiten der Polizeiinspektion Angern an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) brachten am Dienstagabend zwei mutmaßliche Treibstoffdiebe hinter Gitter.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Die Beamten überraschten zwei polnische Staatsbürger (34 und 41 Jahre) am 18. August gegen 18.10 Uhr, als diese gerade versuchten, rund 20 Liter Diesel aus einem Kanister per Schlauch in ihr Auto umzufüllen. Der Treibstoff stammte zuvor offenbar aus dem Tank einer nahegelegenen Baumaschine. Beide Männer zeigten sich bei der Vernehmung geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Neues Fahrrad im Kofferraum

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stießen die Ermittler jedoch auf weiteres mögliches Diebesgut: Im Kofferraum transportierten die Beschuldigten ein neuwertiges Fahrrad, dessen Herkunft sie nicht schlüssig erklären konnten. Das Rad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig sichergestellt.

Polizei sucht Eigentümer des Fahrrads:

 Da der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

  • Sachdienliche Hinweise: Polizeiinspektion Angern an der March

  • Telefonnummer: 059133-3201

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