A1 bei St. Valentin: Nächtliche Autobahn-Sperren wegen dringender Sanierung
Auf der A1 Westautobahn müssen sich Autofahrer in Fahrtrichtung Wien auf kurzfristige Behinderungen einstellen. Grund sind dringende Fahrbahnsanierungen.
Aufgrund von Schäden an der Betonfahrbahn sind zwischen den Anschlussstellen St. Valentin und Haag dringende Instandsetzungsarbeiten notwendig. Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden, wird der betroffene Streckenabschnitt in zwei aufeinanderfolgenden Nächten voll gesperrt.
Die Sperrzeiten im Überblick:
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Nacht 1: 24. August, 20 Uhr bis 25. August, 5 Uhr
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Nacht 2: 25. August, 20 Uhr bis 26. August, 5 Uhr
Eine Umleitung ist eingerichtet und führt über die B1 sowie die L80 zwischen St. Valentin und Haag.
Arbeiten bewusst in der Nacht geplant
Wie die ASFINAG mitteilt, können die Reparaturen im bestehenden Baustellenbereich nicht bei fließendem Verkehr stattfinden, da für eine sichere Verkehrsführung der nötige Platz fehlt. Durch die nächtlichen Arbeiten sollen die Beeinträchtigungen für den Pendler- und Schwerverkehr so gering wie möglich gehalten werden.