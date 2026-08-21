A1 bei St. Valentin: Nächtliche Autobahn-Sperren wegen dringender Sanierung

Auf der A1 Westautobahn müssen sich Autofahrer in Fahrtrichtung Wien auf kurzfristige Behinderungen einstellen. Grund sind dringende Fahrbahnsanierungen.

Wegen dringenden Sanierungsarbeiten aufgrund von Fahrbahnschäden muss die A1 zwischen Sankt Valentin und Haag in den Nächten des 24. und des 25. Augusts gesperrt werden.

Wegen dringenden Sanierungsarbeiten aufgrund von Fahrbahnschäden muss die A1 zwischen Sankt Valentin und Haag in den Nächten des 24. und des 25. Augusts gesperrt werden.

Aufgrund von Schäden an der Betonfahrbahn sind zwischen den Anschlussstellen St. Valentin und Haag dringende Instandsetzungsarbeiten notwendig. Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden, wird der betroffene Streckenabschnitt in zwei aufeinanderfolgenden Nächten voll gesperrt.

Die Sperrzeiten im Überblick: Nacht 1: 24. August, 20 Uhr bis 25. August, 5 Uhr

Nacht 2: 25. August, 20 Uhr bis 26. August, 5 Uhr

Eine Umleitung ist eingerichtet und führt über die B1 sowie die L80 zwischen St. Valentin und Haag.

Arbeiten bewusst in der Nacht geplant

Wie die ASFINAG mitteilt, können die Reparaturen im bestehenden Baustellenbereich nicht bei fließendem Verkehr stattfinden, da für eine sichere Verkehrsführung der nötige Platz fehlt. Durch die nächtlichen Arbeiten sollen die Beeinträchtigungen für den Pendler- und Schwerverkehr so gering wie möglich gehalten werden.