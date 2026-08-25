Tödlicher Arbeitsunfall: Firmenchef (52) beim Fällen von Bäumen verstorben

Der 52-Jährige war mit einem 40-jährigen Mitarbeiter bei einem Windschutzgürtel, wo eben morsche Bäume gefällt werden mussten. Gegen 12.25 Uhr fällte der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn gerade einen Baum. Als er damit fertig war, sollte der Mitarbeiter den Baum mit der Baggerschaufel zur Seite schieben, damit dieser umstürzen konnte.

52-Jähriger bewegte sich Richtung Bagger

Doch der Firmenchef blieb nicht wie vereinbart stehen, sondern hat sich in Richtung Bagger bzw. in Richtung der Fallrichtung des Baumes bewegt, berichtet die Polizei nun. In weiterer Folge wurde der 52-Jährige zwischen dem fallenden Baum und einem auf dem Bagger angebrachten Schild eingeklemmt. Der Baggerfahrer setzte die Rettungskette zwar in Gang, der Verunfallte verstarb allerdings noch an der Unfallstelle. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt, so die Beamten abschließend.