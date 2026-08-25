Auf S3: Wiener (33) rast mit 165 km/h an Polizei vorbei – wird geblitzt

Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau haben am Montag auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie die Polizei berichtet, raste dann gegen 20.20 Uhr ein Auto mit Wiener Kennzeichen in Richtung Hollabrunn bei ihnen vorbei. Der Autofahrer wurde geblitzt und der Blitzer zeigte nicht weniger als 165 km/h an. Erlaubt wären an dieser Stelle übrigens nur 100 km/h gewesen. Der 33-jährige Autofahrer musste daher schließlich seinen Führerschein vorläufig abgeben, außerdem wird er der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt, so die Beamten abschließend.