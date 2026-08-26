Schweine-Transporter kippt um: Feuerwehr kümmert sich um Tiere

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr musste die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: In St. Peter an der Au (NÖ) kippte der Anhänger eines Traktors um. Einige der geladenen Schweine landeten dabei auf der Fahrbahn.

Im Bezirk Amstetten kippte am Sonntag, dem 23. August 2026, ein mit Schweinen beladener Anhänger im Bereich eines Kreisverkehrs um. Die Feuerwehr St. Peter in der Au kümmerte sich vor der Bergung zuerst um die Tiere: Zusammen mit der Polizei sicherten die Einsatzkräfte die Gefahrenstelle, beruhigten die Schweine und trieben sie wieder zusammen.

Feuerwehr kümmerte sich um die Tiere – alle blieben unverletzt

Die Tiere konnten ihre Fahrt schließlich in einem Ersatztransport fortsetzen. Im Anschluss stellte die Feuerwehr den verunglückten Anhänger mittels Seilwinde und Greifzug wieder auf. Nach der Reinigung der Fahrbahn und der Aufstellung von Warnschildern durch die Straßenmeisterei wurde die Straße nach etwa eineinhalb Stunden wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ursache für das Umkippen des Transporters ist derzeit noch ungeklärt.