Wenige Tage später verstarb er: Hermanns letzter Geburtstag in der Wachau

Ein letzter Geburtstag im Kreis der Familie in der Wachau: Für Hermann, der seit Monaten auf der Palliativstation betreut wurde, gab es zu seinem Ehrentag nur noch diesen einzigen Wunsch.

Noch einmal wollte der schwerkranke Hermann in die malerische Wachau reisen, die Zeit im Kreise seiner Familie genießen, den Blick über die Donau schweifen lassen und sich gutes Essen gönnen. Mit diesem Anliegen wandte er sich an den ehrenamtlichen Verein Rollende Engel.

Keine Sekunde gezögert

Für die Wunscherfüller Monika, Kathrin und Florian war klar: Dieser Herzenswunsch musste in Erfüllung gehen. Mit dem Spezialfahrzeug ging die Fahrt Richtung Niederösterreich. Schon der erste Zwischenstopp im Stift Melk war imposant. Der Anblick des geschichtsträchtigen Bauwerks ließ bei Hermann lang vergangene Tage lebendig werden und rüttelte schöne, alte Erinnerungen wach.

Schöne Momente mit der Familie, Wachauer Marillenknödel, Ausflug nach Dürnstein

Wenig später wartete im Gasthaus bereits die Familie sehnsüchtig. Als das Fahrzeug der Wunscherfüller vorfuhr, war die Freude riesengroß. Bei seiner Lieblingsspeise genoss Hermann das Zusammensein mit seinen Liebsten. Zum krönenden Abschluss durfte ein Klassiker nicht fehlen: traditionelle Marillenknödel mit frischen Wachauer Marillen. Nach Stunden voller Lachen und Beisammensein zog die Gesellschaft weiter. Ein Ausflug nach Dürnstein und eine Rast in einem malerischen Gastgarten in Rossatz rundeten den Nachmittag ab. Mit Blick auf die Donau und die steilen Weinberge genoss Hermann die friedliche Kulisse.

©Facebook/Rollende Engel Sowohl bei der Ankunft, als auch beim Abschied gab es noch zahlreiche innige Umarmungen.

Ein letzter Geburtstag voller Frieden

Als am späten Nachmittag langsam die Kräfte schwanden und Müdigkeit einsetzte, schlief Hermann dann auf der Trage ein. Auf der Rückfahrt ins Krankenhaus wachte er wieder auf und schwärmte immer wieder von dem unvergesslichen Tag. Zurück auf der Station brauchte es für das Pflegepersonal keine Worte, um zu verstehen, wie wunderschön die Reise war. Wenige Tage nach seinem besonderen Geburtstag verstarb Hermann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert