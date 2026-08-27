In 8 Wohnungen: Einbruchsserie in Niederösterreich geklärt

Nach internationaler Fahndung sitzt ein 35-jähriger Serien-Einbrecher hinter Gittern. Der per Europäischem Haftbefehl gesuchte Mann wurde von den deutschen Behörden festgenommen und nun nach Österreich ausgeliefert.

Der 35-Jährige soll zwischen Februar und Mai 2025 insgesamt acht Einbrüche begangen haben.

Der 35-Jährige soll zwischen Februar und Mai 2025 insgesamt acht Einbrüche begangen haben.

Ein Ermittlungserfolg der Kriminaldienstgruppe Mödling bringt eine monatelange Einbruchsserie in Niederösterreich zum Abschluss. Die Polizei stieß jetzt auf die Spur eines 35-jährigen bulgarischen Staatsbürgers, dem insgesamt acht Wohnhauseinbrüche zwischen Februar und Mai 2025 zugerechnet werden.

Schadenssumme beläuft sich auf rund 4.000 Euro

Der Tatverdächtige schlug vor allem in den Bezirken Mödling, Baden und Korneuburg sowie in St. Pölten zu. Neben Bargeld und Schmuck entwendete er dabei auch Lebensmittel. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro, wovon der Großteil auf das Konto von Sachbeschädigungen bei den Einbrüchen geht.

Bei Einvernahme geständig

Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde ein Europäischer Haftbefehl für den 35-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte wurde im Mai 2025 von den deutschen Behörden festgenommen. Am 25. August 2026 wurde der 35-Jährige nach Österreich ausgeliefert. Bei seiner Einvernahme war er geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.