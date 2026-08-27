137 Anzeigen in nur 8 Stunden: Autobahnpolizei greift durch

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften verwandelte den A2-Rastplatz Wiener Neustadt am gestrigen Mittwochabend in eine umfassende Kontrollzone. Es hagelte 137 Anzeigen.

Zwischen 16 und 24 Uhr überprüften am Mittwoch, dem 26. August 2026, Autobahnpolizei, Diensthundestaffel, Finanzpolizei, Zoll und ASFINAG gemeinsam mit Experten der Niederösterreichischen Landesregierung und einer Polizeiärztin den Verkehr auf der A2, der Südautobahn. Die Kontrollen fanden auf der Richtungsfahrbahn Wien im Gemeindegebiet von Schwarzau am Steinfeld statt. Um eine lückenlose Verfolgung zu gewährleisten, übernahm die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen Amtshandlungen bei ausländischen Fahrzeuglenkern direkt vor Ort.

Drogenlenker, Alkolenker, keinen Führerschein

Die Bilanz des achtstündigen Schwerpunkts deckte erhebliche Sicherheitsrisiken auf den Straßen auf. Zwei Autofahrer mussten ihren Führerschein wegen Drogeneinflusses abgeben, ein weiterer war stark betrunken unterwegs. Zudem erwischten die Beamten zwei Personen, die ohne jegliche Lenkberechtigung am Steuer saßen.

Schwere technische Mängel festgestellt

Auch technisch gab es gravierende Mängel: Der Prüfzug der Landesregierung nahm 33 Fahrzeuge genau unter die Lupe. Für sechs Lenker war die Weiterfahrt an Ort und Stelle beendet, bei vier Autos mussten wegen Gefahr im Verzug sofort die Kennzeichen abmontiert werden. Bei einem Sattelschlepper deckten die Ermittler zudem eine gezielte Manipulation des Digitaltachografen auf.

15 Mautverstöße, 137 Anzeigen

Der Einsatz führte neben einer Festnahme nach dem Fremdengesetz und 15 Mautverstößen zu insgesamt 137 Anzeigen. In 15 Fällen hoben die Behörden noch an der Kontrollstelle Sicherheitsleistungen ein.