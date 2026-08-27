Fuchs machte es sich auf Couch gemütlich: Feuerwehr rückte aus

Ein ungewöhnlicher Gast sorgte auf der Wöglerin (Niederösterreich) für einen Einsatz: Ein Fuchs hatte es sich in einem Wohnhaus auf der Couch gemütlich gemacht. Feuerwehr und Polizei kümmerten sich um das Tier.

Mit diesem Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Sulz wohl nicht alle Tage zu tun. Am Mittwoch, 26. August, wurde sie um 14.27 Uhr auf die Wöglerin alarmiert. Der Grund für den Einsatz wartete dabei nicht vor, sondern in einem Wohnhaus: Ein Fuchs hatte es sich auf einer Couch gemütlich gemacht. Dort blieb der tierische Besucher offenbar ruhig liegen.

Polizei schon vor Ort

Als die Feuerwehr eintraf, war die Polizei bereits an Ort und Stelle. Sie hatte den Fuchs zu diesem Zeitpunkt schon mit einem Käfig gesichert. Damit war der ungewöhnliche Couchgast zunächst unter Kontrolle. Für das Tier ging es danach allerdings noch einmal in ein anderes Transportmittel.

©Freiwillige Feuerwehr Sulz Der tierische Besucher hatte es sich auf der Couch gemütlich gemacht und sorgte damit für einen ungewöhnlichen Einsatz.

Vom Käfig in den Korb

Der Fuchs wurde vom Käfig in einen Katzenkorb umgesetzt. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte das Tier an einen Jäger. Aus dem gemütlichen Platz auf dem Sofa wurde damit ein kurzer Zwischenstopp im Katzenkorb. Die wichtigste Nachricht gab es schließlich vom Jäger. Laut seiner Auskunft ging es dem Fuchs gut. Damit nahm der Einsatz für den ungewöhnlichen Besucher ein gutes Ende. Der Fuchs konnte wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen werden.