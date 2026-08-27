Schwerer Verkehrsunfall: Frau prallt mit Auto frontal gegen Baum

Zu einem gravierenden Verkehrsunfall kam es am heutigen frühen Donnerstagmorgen im Bezirk Krems (Niederösterreich). Eine 47-jährige Autofahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen.

Eine 47-Jährige kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und krachte direkt in einen Baum.

Eine 47-Jährige kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und krachte direkt in einen Baum.

Die Frau aus dem Bezirk Krems war am 27. August 2026 gegen 06.20 Uhr auf der B33 von Palt (Bezirk Krems) kommend in Richtung des Kreisverkehrs Furth-Palt unterwegs. Im Bereich der Rampe 1 geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Frau musste mithilfe eines Spezialgerätes aus dem Wrack geborgen werden

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Krems und Palt befreiten die Verletzte mithilfe von schwerem Gerät aus dem Wrack. Nach der umgehenden Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle wurde die 47-Jährige mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.