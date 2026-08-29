Von Motorsäge am Kopf getroffen: 74-Jähriger in Krankenhaus geflogen

Der Vorfall hat sich dabei am Samstagvormittag, 29. August 2026 gegen 8.45 Uhr, ereignet. Ein 44-jähriger Niederösterreicher war gerade dabei, an einem Baum in Bad Großpertholz einen Stechschnitt durchzuführen, um einen Fällkeil positionieren zu können. Neben ihm war ein 74-jähriger Mann – ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd -, der die Schnittführung kontrollierte, so die Polizei. Durch den Rückschlageffekt dürfte dann die Motorsäge aber nach oben geschleudert worden sein und traf den Pensionisten im Bereich des Kopfes. Der 74-Jährige hatte zwar Forstschutzkleidung und einen Helm an, dennoch erlitt er Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden.