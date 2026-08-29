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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Forstarbeiter, der mit einer Motorsäge einen Baum umsägt.
Ein 74-jähriger Niederösterreicher wurde bei einem schweren Forstunfall verletzt.
Bad Großpertholz
29/08/2026
Forstunfall

Von Motorsäge am Kopf getroffen: 74-Jähriger in Krankenhaus geflogen

Ein schwerer Forstunfall hat sich im Gemeindegebiet von Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) ereignet. Ein 74-jähriger Mann wurde dabei von einer Motorsäge im Bereich des Kopfes getroffen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Der Vorfall hat sich dabei am Samstagvormittag, 29. August 2026 gegen 8.45 Uhr, ereignet. Ein 44-jähriger Niederösterreicher war gerade dabei, an einem Baum in Bad Großpertholz einen Stechschnitt durchzuführen, um einen Fällkeil positionieren zu können. Neben ihm war ein 74-jähriger Mann – ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd -, der die Schnittführung kontrollierte, so die Polizei. Durch den Rückschlageffekt dürfte dann die Motorsäge aber nach oben geschleudert worden sein und traf den Pensionisten im Bereich des Kopfes. Der 74-Jährige hatte zwar Forstschutzkleidung und einen Helm an, dennoch erlitt er Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden.

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