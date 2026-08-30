Mit 63 Jahren verstorben: Große Trauer um ehemaligen Schuldirektor

Harry Komuczky ist „nach langer, schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit“ im 64. Lebensjahr friedlich eingeschlafen, wie nun der Parte zu entnehmen ist. Der Verstorbene war über Jahrzehnte hinweg an der HLW Wiener Neustadt tätig und war für rund zehn Jahre sogar deren Direktor, ehe er 2021 aus gesundheitlichen Gründen in den Krankenstand treten musste. Nun hat er am Dienstag, 25. August 2026, im Alter von erst 63 Jahren für immer seine Augen geschlossen. Am 8. September wird er am Wiener Neustädter Friedhof bestattet. Im Gottesdienst in der Evangelischen Auferstehungskirche wird ihm zudem am Sonntag, 13. September 2026 um 10 Uhr, im Rahmen des Gottesdienstes gedacht.