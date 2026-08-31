17-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum: 5 Jugendliche teils schwer verletzt

Bei einem Unfall in Zwettl (Niederösterreich) Sonntagabend wurden insgesamt fünf Jugendliche verletzt - drei von ihnen schwer. Der 17-jährige Lenker war nach einem Überholvorgang gegen einen Baum gekracht.

Ein 17-jähriger Niederösterreicher war Sonntagabend, am 30. August 2026 gegen 20.40 Uhr, mit vier weiteren Jugendlichen (14, 16 und zwei Mal 17 Jahre alt) im Auto auf der LB36 im Gemeindegebiet von Zwettl (Niederösterreich) unterwegs. Der Fahrer soll dann ein anderes Auto überholt haben und kurz danach aus bisher unbekannter Ursache auf das Bankett geraten sein. Anschließend krachte er frontal gegen einen Baum, wie die Polizei berichtet und wie auf den Feuerwehrfotos von der Unfallstelle auch deutlich zu sehen ist.

©Freiwillige Feuerwehr Zwettl | Das Auto ist frontal in einen Baum gekracht. ©Freiwillige Feuerwehr Zwettl | Der Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. ©Freiwillige Feuerwehr Zwettl | Dazu wurden die fahrerseitigen Türen entfernt. ©Freiwillige Feuerwehr Zwettl | Alle fünf Insassen wurden verletzt.

Straße an Unfallstelle bis 22.20 Uhr gesperrt

Der 17-jährige Lenker war im Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl befreit werden. Er und zwei Mitfahrer wurden schwer, die beiden weiteren Jugendlichen leicht verletzt. Alle fünf mussten jedenfalls von der Rettung in die Krankenhäuser nach St. Pölten, Horn und Zwettl gebracht werden. Die LB36 war an der Unfallstelle wegen der Bergemaßnahmen und der Versorgung der verletzten Personen jedenfalls bis etwa 22.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.