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/ ©Freiwillige Feuerwehr Zwettl
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das demolierte Auto, das gegen einen Baum gekracht ist.
Die Jugendlichen sind gegen einen Baum gekracht und wurden zum Teil schwer verletzt.
Zwettl
31/08/2026
Schwerer Unfall

17-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum: 5 Jugendliche teils schwer verletzt

Bei einem Unfall in Zwettl (Niederösterreich) Sonntagabend wurden insgesamt fünf Jugendliche verletzt - drei von ihnen schwer. Der 17-jährige Lenker war nach einem Überholvorgang gegen einen Baum gekracht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Ein 17-jähriger Niederösterreicher war Sonntagabend, am 30. August 2026 gegen 20.40 Uhr, mit vier weiteren Jugendlichen (14, 16 und zwei Mal 17 Jahre alt) im Auto auf der LB36 im Gemeindegebiet von Zwettl (Niederösterreich) unterwegs. Der Fahrer soll dann ein anderes Auto überholt haben und kurz danach aus bisher unbekannter Ursache auf das Bankett geraten sein. Anschließend krachte er frontal gegen einen Baum, wie die Polizei berichtet und wie auf den Feuerwehrfotos von der Unfallstelle auch deutlich zu sehen ist.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Auto und den Baum von vorne.
©Freiwillige Feuerwehr Zwettl |
Das Auto ist frontal in einen Baum gekracht.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Auto von der Seite.
©Freiwillige Feuerwehr Zwettl |
Der Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Auto mit herausgerissenen Türen.
©Freiwillige Feuerwehr Zwettl |
Dazu wurden die fahrerseitigen Türen entfernt.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das gesicherte Auto.
©Freiwillige Feuerwehr Zwettl |
Alle fünf Insassen wurden verletzt.

Straße an Unfallstelle bis 22.20 Uhr gesperrt

Der 17-jährige Lenker war im Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl befreit werden. Er und zwei Mitfahrer wurden schwer, die beiden weiteren Jugendlichen leicht verletzt. Alle fünf mussten jedenfalls von der Rettung in die Krankenhäuser nach St. Pölten, Horn und Zwettl gebracht werden. Die LB36 war an der Unfallstelle wegen der Bergemaßnahmen und der Versorgung der verletzten Personen jedenfalls bis etwa 22.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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