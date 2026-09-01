Auf A21: Auto beginnt zu brennen, ASFINAG-Mitarbeiter reagieren sofort

Mitarbeiter des Streckenkontrolldienstes der Autobahnmeisterei Alland wurden auf den Brand aufmerksam und griffen sofort ein, wie es nun heißt. Durch den schnellen Eingriff mit den mitgeführten Löschmitteln konnte sogar ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Die Feuerwehr hat anschließend die Nachlöscharbeiten übernommen, vor Ort waren auch der ÖAMTC und die Rettung. Das Auto wurde abgeschleppt, der erste Fahrstreifen war während des einstündigen Einsatzes gesperrt. „Wir konnten rasch reagieren und verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Am wichtigsten ist, dass niemand verletzt wurde“, schildert ASFINAG-Mitarbeiter Matthias Köberl die Szenen Montagnachmittag auf der A21.