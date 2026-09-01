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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Mitarbeitende der Autobahnmeisterei Alland: Michael Pall, Matthias Köberl, Georg Praschl, Petra Gruber, Christian Terzer.
Die ASFINAG-Mitarbeiter haben den Brand wahrgenommen und sofort reagiert.
A21 / NÖ
01/09/2026
Montagnachmittag

Auf A21: Auto beginnt zu brennen, ASFINAG-Mitarbeiter reagieren sofort

Montagnachmittag, am 31. August 2026, ist gegen 13 Uhr ein Auto auf der A21 zwischen Hochstraß und Alland (Niederösterreich) auf dem Pannenstreifen in Brand gestanden. ASFINAG-Mitarbeiter haben sofort eingegriffen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Mitarbeiter des Streckenkontrolldienstes der Autobahnmeisterei Alland wurden auf den Brand aufmerksam und griffen sofort ein, wie es nun heißt. Durch den schnellen Eingriff mit den mitgeführten Löschmitteln konnte sogar ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Die Feuerwehr hat anschließend die Nachlöscharbeiten übernommen, vor Ort waren auch der ÖAMTC und die Rettung. Das Auto wurde abgeschleppt, der erste Fahrstreifen war während des einstündigen Einsatzes gesperrt. „Wir konnten rasch reagieren und verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Am wichtigsten ist, dass niemand verletzt wurde“, schildert ASFINAG-Mitarbeiter Matthias Köberl die Szenen Montagnachmittag auf der A21.

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