Nächtliches Erdbeben: Niederösterreicher von „Grollen im Untergrund“ geweckt

In der Nacht auf Mittwoch, 2. September 2026, hat in Niederösterreich die Erde gewackelt. So mancher Anwohner dürfte davon wach geworden sein und von einem "Grollen des Untergrundes" berichtet.

Bei Ebreichsdorf in Niederösterreich hat die Erde in der Nacht auf den 2. September 2026 gewackelt. Das Beben hat sich dabei laut GeoSphere Austria um 2.18 Uhr ereignet und hatte eine Stärke von 2,5. Bei dieser Stärke ist zwar mit keinen Schäden zu rechnen, einige Anwohner dürften davon aber geweckt worden sein. „Das schwache Beben wurde im Epizentrum deutlich verspürt und es wird vom Grollen des Untergrundes berichtet“, weiß man seitens der GeoSphere Austria.

Auch ein Erdbeben bei Innsbruck

In der selben Nacht, keine zehn Minuten später, hat sich unabhängig von diesem Erdbeben auch in der Nähe von Innsbruck in Tirol ein spürbares Beben ereignet. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Klirrende Gläser: Erdbeben zwischen Innsbruck und Wattens „deutlich“ zu spüren.