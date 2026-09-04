Schwerer Unfall: Biker (52) bei Frontalzusammenstoß verletzt

In Sankt Aegyd am Neuwalde (Lilienfeld, Niederösterreich) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein 52-jähriger Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Gegen 14.05 Uhr am 3. September 2026 ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) auf der LB21 in Richtung St. Aegyd am Neuwalde unterwegs. Zeitgleich fuhr der 52-jährige Biker aus dem Bezirk Graz-Umgebung in die entgegengesetzte Richtung nach Mariazell. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Biker auf die Straße geschleudert

Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige auf die Straße geschleudert und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle flog ihn der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten. Der Auto-Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die LB21 im Unfallsbereich bis etwa 15.40 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt werden.