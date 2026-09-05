Wegen Borkenkäfer: Beliebter Wanderweg auf Ötscher gesperrt

Wegen dringender Borkenkäfer-Schadholzaufarbeitung bleibt der Wanderweg über den Rauhen Kamm auf den Ötscher (Niederösterreich) diesen September komplett dicht. Die anhaltende Trockenheit hat den Befall massiv beschleunigt.

Erstmals in seiner Geschichte ist der beliebte Anstieg vom Rauhen Kamm auf den Ötschergipfel dafür auf ganzer Länge gesperrt. Gegenüber dem ORF Niederösterreich betont die Österreichischen Bundesforste, dass die Ötscher-Region im niederösterreichischen Vergleich bislang glimpflich davongekommen ist. Der Dürresommer hat die Fichten allerdings so geschwächt, dass der Borkenkäfer nun auch hier leichtes Spiel hat.

Sperre den ganzen September über aufrecht: Auch abends und an Wochenenden

Bisher reichten punktuelle Schadholzaufarbeitungen aus, nun folgt die erste Komplettsperre im Ötschergebiet: Den gesamten September über bleiben der Steig über den Rauhen Kamm sowie der Reitsteig zwischen Raneck und Bärenlacke durchgehend dicht. Aus Sicherheitsgründen gilt die Sperre auch nach Feierabend und an Samstagen und Sonn-Tagen.

Betretung des gesperrten Bereichs kann lebensgefährlich sein

„Wir wissen, wie beliebt der September zum Wandern am Ötscher ist“, ergänzt die Bundesforste gegenüber dem ORF NÖ. Ein Ausweichen auf den Winter scheidet wegen des steilen Geländes aus Sicherheitsgründen aber aus. Wer trotzdem hoch will: Über Lackenhof und das Ötscherschutzhaus bleibt der Gipfel gewohnt erreichbar.

Den gesperrten Bereich zu betreten, ist selbst nach Feierabend lebensgefährlich. Für die Arbeiten wird eine Seilkrananlage genutzt – deren straff gespannte Stahlseile kreuzen den Weg mehrfach. Zusammen mit herumliegendem Holz und Gerät wird die Route zur absoluten Gefahrenzone.