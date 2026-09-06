Unfallauto rollt auf Verletzten zu: Zeugen verhindern Horror-Szenario

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der B21 bei Rohr im Gebirge: Nach einer frontalen Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto mussten Ersthelfer eingreifen, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag, dem 5. September 2026, auf der B21 im Gemeindegebiet von Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt) ereignet. Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Baden geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das Auto einer 61-jährigen Frau aus dem Bezirk Neunkirchen.

Biker wird über Auto geschleudert, bleibt auf der Fahrbahn liegen

Durch die wuchtige Kollision wurde der Biker über das Auto geschleudert und blieb dahinter liegen. Kurz darauf drohte eine zweite Tragödie: Wegen des Straßengefälles rollte der beschädigte Wagen rückwärts direkt auf den am Boden liegenden Mann zu. Unfallzeugen reagierten blitzschnell, schoben den Wagen weg und sicherten ihn mit der Handbremse.

Bundesstraße musste 2 Stunden lang komplett gesperrt werden

Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in ein Landesklinikum geflogen. Die Auto-Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B21 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für knapp zwei Stunden komplett gesperrt werden.