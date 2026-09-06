Frauenlauf Sankt Pölten: 30.000 Euro für Krebskranke

Großartiger Einsatz beim Frauenlauf in St. Pölten: Mehr als 3.200 Läuferinnen gingen am Sonntag an den Start und stellten mit einer Spendersumme von 30.000 Euro einen neuen Rekord im Kampf gegen den Krebs auf.

Mit 30.000 Euro wurde am heutigen Sonntag, dem 6. September 2026, beim Niederösterreichischen Frauenlauf ein neuer Rekord aufgestellt. Anlässlich der 20. Ausgabe des Events verwandelte sich die Sankt Pöltner Seenlandschaft in eine Bühne für gelebte Gemeinschaft. Das Event unterstrich eindrucksvoll, dass es über den reinen Sport hinausreicht: Unabhängig von Alter und Trainingszustand setzten die Teilnehmerinnen ein wichtiges Zeichen für Bewegungsfreude und die Sichtbarkeit von Frauen im Sport.

Zufriedene Läuferinnen

Im Zielbereich gegenüber zeigten sich die Läuferinnen begeistert. Eine Teilnehmerin zog gegenüber dem ORF Niederösterreich das Fazit, besser als im Training abgeschnitten zu haben, während eine andere den Fokus auf den Genuss legte: Dementsprechend ohne festes Ziel sei man gelaufen, gegangen und habe das Event einfach auf sich wirken lassen.

Eigene Strecken auch für Kinder

Das Angebot war vielseitig: Für Läuferinnen standen Distanzen von 2.5, 5.2 und 9.8 Kilometern zur Auswahl, ergänzt durch eine 5.2-Kilometer-Strecke für Nordic Walking. Auch der Nachwuchs kam auf Kursen über 500 und 1.000 Meter voll auf seine Kosten. Ziel des Laufes war es, zu mehr Alltagsbewegung zu motivieren und Hürden abzubauen. Der Fokus lag jedoch klar auf dem guten Zweck: Für jede Teilnehmerin wurden jeweils zehn Euro an die Krebshilfe Niederösterreich und die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes gespendet. Gemeinsam stellen die Sportlerinnen mit einer Gesamtsumme von 30.000 Euro einen neuen Spendenrekord auf.