25.000 Euro Beute: Serien-Einbrecher auf der Flucht in Ungarn geschnappt

Zwei Nächte, zwei Betriebe und eine Beute von 25.000 Euro: Im Februar schlug ein Einbrecher in Nieder- und Oberösterreich zu und verschwand spurlos. Nun klickten die Handschellen.

Ein monatelanger Ermittlungserfolg der niederösterreichischen Polizei findet seinen Abschluss: Ein 47-jähriger polnischer Staatsbürger konnte nach zwei schweren Einbrüchen mit einer Gesamtschadenssumme von rund 25.000 Euro in Ungarn gefasst und nach Österreich ausgeliefert werden.

Erster Diebstahl: 7.000 Euro Gesamtschaden

Die Tatserie begann in der Nacht auf den 3. Februar 2026. Der bis dahin unbekannte Täter drang in ein Firmengebäude in Wiener Neudorf ein und entwendete Laptops, ein Mobiltelefon sowie weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden lag bei über 7.000 Euro. Akribische Spurensicherung und die enge Zusammenarbeit der Kriminaldienstgruppen Wiener Neudorf und Brunn am Gebirge führten die Ermittler schließlich auf die Spur des 47-Jährigen.

Zweiter Coup in Oberösterreich

Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, soll der Mann nur zwei Tage später erneut zugeschlagen haben: In der Nacht zum 5. Februar brach er in einen Betrieb in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ein. Dort erbeutete er Bargeld und Elektrogeräte im Wert von etwa 18.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl. Die internationale Fahndung zeigte schließlich Erfolg: Am 3. September 2026 klickten für den Tatverdächtigen in Ungarn die Handschellen. Er wurde nach Österreich überstellt und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.