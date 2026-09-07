Mit gefälschtem Führerschein: 31-Jähriger rast mit 154 km/h durch Baden

Einer Streife der Polizeiinspektion Baden fiel der Wagen am gestrigen 6. September 2026 gegen 23.45 Uhr durch seine überhöhte Geschwindigkeit und einen extrem unsicheren Fahrstil im Badener Stadtgebiet auf. Als die Beamten die Verfolgung in Richtung Oeynhausen aufnahmen, beging der Lenker eine Serie von schweren Verkehrsübertretungen.

Sperrlinien überfahren, grundlose Spurwechsel, kein Blinken

Neben dem Überfahren von Sperrlinien und grundlosen Spurwechseln ohne Blinken ignorierte der Mann massiv die Geschwindigkeitsbeschränkungen im Freilandbereich. Der Peak der Verfolgungsfahrt: Eine Kreuzung auf der B210 passierte er mit 154 km/h – erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Nach einem weiteren gewagten Überholmanöver auf der Badener Straße gelang es der Polizei schließlich, den Wagen im Gemeindegebiet von Traiskirchen zu stoppen.

Totalfälschung bei Fahrzeugkontrolle aufgedeckt

Bei der anschließenden Anhaltung folgte der nächste Treffer: Der 31-Jährige wies sich mit einem bulgarischen Führerschein aus. Die Polizisten erkannten das Dokument jedoch sofort als Totalfälschung und stellten es auf der Stelle sicher. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann aus dem Bezirk Baden überhaupt keine gültige Lenkberechtigung. Für den Raser war die Fahrt damit beendet: Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten sein Auto vorläufig. Der 31-Jährige wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt als auch bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.