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auf dem bild von 5min.at sieht man sabine s und ihre tocher.
Es besteht der dringende Verdacht auf Vernachlässigung und des Quälens: Die Polizei sucht Sabine S. und Tochter Marlene.
Krems an der Donau
07/09/2026
Wer hat Hinweise?

Soll Tochter Marlene gequält und vernachlässigt haben: Großfahndung nach Sabine S.

Die Staatsanwaltschaft Krems (Niederösterreich) bittet um Mithilfe: Mutter Sabine S. soll ihre kranke Tochter aus Krankenhaus entzogen haben. Sie steht im Verdacht, Tochter Marlene S. zu quälen und zu vernachlässigen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wird nun öffentlich nach der 53-jährigen Sabine S. und ihrer minderjährigen Tochter Marlene gefahndet. Gegen die Mutter, die derzeit keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, besteht der dringende Verdacht der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen.

Öffentliche Fahndung eingeleitet

Die minderjährige Marlene befand sich zuletzt in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus, aus dem sie seit dem 21. August 2026 abgängig ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wird davon ausgegangen, dass sich Mutter und Tochter an einem gemeinsamen Ort aufhalten. Um den Aufenthaltsort der beiden zu klären, hat die Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung von Lichtbildern angeordnet.

Hinweise gesucht:

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Assistenzbereich Fahndung) bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib von Sabine S. und ihrer Tochter Marlene S. machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert
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