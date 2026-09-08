Auf der A1: 12 Kilometer Stau nach schwerem Unfall zwischen LKW und Autos

Am späten Montagvormittag, 7. September 2026, hat sich gegen 11.30 Uhr ein schwerer Unfall auf der A1 Westautobahn in Niederösterreich in Richtung Linz ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt.

Bei dem Unfall auf der A1 wurden mehrere Personen verletzt - eine sogar schwer.

Bei dem Unfall auf der A1 wurden mehrere Personen verletzt - eine sogar schwer.

Wegen eines plötzlichen Defekts am linken Vorderreifen eines LKW, ist es auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Schollach (Bezirk Melk, Niederösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zu dieser Zeit wurde der LKW nämlich gerade von zwei Autos überholt. Im vorderen saß ein 73-jähriger Deutscher mit seiner ebenfalls 73-jährigen Ehefrau am Beifahrersitz, im hinteren Auto war ein 37-jähriger Tscheche mit einer 68-jährigen Frau am Beifahrersitz, berichtet die Polizei.

68-Jährige bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Durch den Defekt am linken Vorderreifen brach die gesamte Fahrzeugkombination nach links aus und drückte in weiterer Folge beide Autos gegen die Betonleitwand. Das hintere Fahrzeug geriet auch unter das Heck des Sattelanhängers, wodurch die 68-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Sie musste von der Feuerwehr befreit und ins Landesklinikum Amstetten gebracht werden.

Zwei leicht, zwei nicht verletzt

Die beiden 73-jährigen Deutschen wurden leicht verletzt ins Landesklinikum Melk gebracht. Der 56-jährige LKW-Fahrer und der 37-Jährige blieben unverletzt. Die A1 war für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Fahrzeugbergung bis 14 Uhr teileweise gesperrt. In der Zeit ist es auch zu einem massiven Rückstau von rund zwölf Kilometern gekommen, heißt es seitens der Polizei abschließend.