Auto übersehen: 13-Jährige fährt mit E-Gokart auf die Straße

Im Gemeindegebiet von Reingers (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) ist es Montagnachmittag, am 7. September 2026 gegen 16.35 Uhr, zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 13-jährige Jugendliche musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Eine 36-jährige Tschechin war mit ihrem Auto auf der B5 unterwegs, als plötzlich eine 13-Jährige aus dem Bezirk Gmünd (Niederösterreich) mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Elektro-Gokart die Straße überqueren wolle, berichtet die Polizei. Dabei dürfte sie das herannahende Auto übersehen haben, woraufhin es zur Kollision gekommen ist. Die 13-Jährige wurde beim Unfall verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Horn geflogen. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, heißt es seitens der Beamten abschließend.