Millionen-Insolvenz: Traditions-Kaffeerösterei wurde geschlossen

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekanntgibt, hat am Dienstag, 8. Juni 2026, die Berichts- und Prüfungstagsatzung im Konkursverfahren über die Helmut Sachers Kaffee GmbH stattgefunden.

Bereits Anfang Juli wurde bekannt, dass über das Vermögen der Helmut Sachers Kaffee GmbH am Landesgericht Wiener Neustadt (Niederösterreich) ein Konkursverfahren eröffnet werden muss. Bei der Schuldnerin handelt es sich um eine jahrzehntelang bestehende, traditionsreiche Kaffeerösterei sowie den damit verbundenen Lebensmittelhandel mit Kaffee, berichtet der AKV.

Konkurs von Helmut Sachers Kaffee GmbH: Millionenforderungen anerkannt

Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung waren 22 Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt, mittlerweile wurden sämtliche Dienstverhältnisse beendet und der Geschäftsbetrieb eingestellt. Zudem wurde das Unternehmen konkursgerichtlich geschlossen. Insgesamt wurden Forderungen von rund 4,6 Millionen Euro angemeldet, 4,3 Millionen Euro davon wurden auch anerkannt.

Quotenaussicht aktuell noch nicht möglich

Wie es seitens des AKV weiter heißt, wurde der Wiener Standort bereits geräumt und an die Vermieterin zurückgestellt. Ein Nachmieter sei für die Räumlichkeiten ebenfalls schon gefunden. Nun soll auch der Standort der Zentrale noch geräumt und an die Vermieterin zurückgegeben werden. Ein weiterer Bericht des Insolvenzverwalters ist Mitte Jänner zu erwarten. „Eine abschließende Einschätzung zur Quotenaussicht ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich“, so der AKV abschließend.