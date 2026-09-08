Legionellen-Tote in Niederösterreich: 82-Jährige verstorben

Kürzlich wurde in Niederösterreich ein Legionellenfall bekannt, eine 82-jährige Frau wurde ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Wie nun bekannt wurde, ist die Frau mittlerweile verstorben.

In der Vorwoche wurde bekannt, dass nach mehreren Legionellenfällen in Oberösterreich es auch einen in Niederösterreich gibt. Wegen der Infektionsquelle wird aktuell noch „ermittelt“. Die Erhebungen sind laut Bezirkshauptmannschaft zwar weitestgehend abgeschlossen, Ergebnisse würden aber noch keine vorliegen, heißt es laut Medienberichten. Die 82-Jährige dürfte sich wohl innerhalb ihrer Wohnung infiziert haben. Sie wohnte in einer Wohneinheit in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. In den übrigen Einheiten hätte es keine Auffälligkeiten bezüglich weiterer Legionellen-Erkrankungen gegeben. Zudem ist im Bezirk Amstetten auch keine weitere Infektion bekannt.

Mehrere Todesfälle bereits in Oberösterreich

In Oberösterreich hat es aufgrund der Erkrankung, die schwere Lungenentzündungen auslösen können, gegeben hat, schon mehrere Tote in letzter Zeit gegeben. Die 82-Jährige ist nun ebenfalls verstorben. Legionellen sind in Niederösterreich übrigens aber nicht komplett unüblich. So hat es im Vorjahr etwa 74 Fälle gegeben, dieses Jahr waren es bisher 38.

Wann und wo sich Legionellen verbreiten können

Legionellen sind Bakterien, die sich bevorzugt in stehenden oder nur schwach durchströmten Warmwassersystemen verbreiten. Laut AGES besteht ein erhöhtes Risiko überall dort, „wo Wasser nicht ausreichend erhitzt oder regelmäßig ausgetauscht wird, z. B. in Wasserleitungen, die nur selten oder gar nicht mehr benutzt werden“. Die „ideale“ Temperatur für die Vermehrung von Legionellen liegt zwischen 25 und 45 Grad, bei über 60 Grad sterben sie rasch ab.