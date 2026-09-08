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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und einen Dartspieler.
Der Dartsportverband trauert nun auf Facebook um den im 63. Lebensjahr Verstorbenen.
Niederösterreich
08/09/2026
Mit 62 Jahren

Dart-Urgestein verstorben: „Viel zu jung aus dem Leben gerissen“

Die Trauer im niederösterreichischen Bezirk Waidhofen an der Thaya ist derzeit groß. Es ist nämlich ein wahres Dart-Urgestein verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Im Alter von nur 62 Jahren ist Anfang September der langjährige Dartspieler Walter Dolezal „nach mit großer Geduld ertragenem Leiden“, wie es am Partezettel heißt, verstorben. Unter anderem der Österreichische Compact Sport Verband trauert nun um das Dart-Urgestein. „Seit über 20 Jahren war er als Dartspieler und vor allem Kapitän beim DC Waidhofen aktiv“, schreibt man nun etwa hier auf Facebook. Und weiter: „Leider wurde er viel zu jung aus dem Leben gerissen.“ Der Dartsportverband wünscht der Familie, den Freunden und Vereinskollegen des Verstorbenen „viel Kraft in dieser schweren Zeit“ und meint abschließend noch: „Du wirst unvergessen bleiben, Walter.“

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