Crash auf der B17: Steirischer Biker (67) kollidierte mit Auto

Auf der B17 in Niederösterreich: Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark touchierte beim Spurwechsel ein Auto und stürzte. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag (8. September 2026): Gegen 15.42 Uhr hielten der Biker und ein 51-jähriger Autofahrer nebeneinander an einer roten Ampel auf Höhe der Kreuzung Haidhofstraße/Triester Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge gleichzeitig auf ihren jeweiligen Fahrstreifen in Richtung Günselsdorf. Kurz darauf beabsichtigte der 67-jährige Steirer, von der rechten auf die linke Fahrspur zu wechseln.

Ausweichen wegen Gegenverkehrs unmöglich

Der 51-jährige Autofahrer bemerkte das Manöver des Bikers und versuchte noch, den Mann durch Hupen zu warnen. Ein Ausweichen war für den Auto-Lenker aufgrund des dichten Gegenverkehrs jedoch nicht mehr möglich. In der Folge touchierte das Motorrad die rechte Seite des Autos. Der 67-jährige Steirer stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die B17 musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten zwischen 15.55 Uhr und 16.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein.